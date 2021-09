Pelé deixa UTI em São Paulo e se recupera em quarto

O ex-jogador Pelé deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira (14). Com 80 anos, estava internado desde 4 de setembro para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino. A hospitalização ocorreu em 30 de agosto.

No momento, o ‘Rei do Futebol’ está sob cuidados médicos na unidade hospitalar, mas em um quarto. O boletim médico foi divulgado pela comunicação do Hospital Albert Einstein.

Pelé internado

No dia 10 de setembro, através das redes sociais, Pelé afirmou que estava se recuperando. "Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias”, escreveu em trecho da publicação.

Confira nota do Hospital Albert Einstein:

"O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto."

