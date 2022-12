Pelé deixa 34 obras musicais e 15 gravações cadastradas; veja lista

O Rei do Futebol, falecido nesta quinta-feira (29), deixou 34 obras musicais e 15 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

Dentre as músicas mais regravadas, estão "Abc do bicho papão", "Pelé agradece" e "Cidade grande".

Segundo o Ecad, nos últimos seis anos, o ex-jogador de futebol registrou mais de 85% de rendimentos em direitos autorais a partir dos segmentos de Rádio e TVs.

Os herdeiros dele poderão receber os rendimentos das obras até 2092, conforme determinado pela lei do direito autoral (9.610/98).

Confira lista das 34 obras musicais de Pelé

Abc Do Bicho Papao

Acredita No Veio

Acredita No Veio (Galantis Version)

Alma Latina

Banho Quente

Cidade Grande

Dois Amigos

Em Busca Do Penta

Esperanca

Eu Sou Brasileiro

Ginga

La Vem A Xuxa

Lutar Por Um Brasil Melhor

Meu Boi

Meu Legado

Meu Mundo E Uma Bola

Moleque Danado

Na Bahia

Nao Pare Na Pista

Nascimento

Nostalgia

Olha La Sao Paulo

Pacto Moral

Palco De Amor

Pele Agradece

Perdao Nao Tem

Pior E Nao Ter Por Quem Chorar

Pior E Nao Ter Quem Chorar

Quem Sou Eu

Recado A Crianca

Veja as 15 gravações cadastradas

Abc Do Bicho Papao

Abc Do Bicho Papao

Abc Do Bicho Papao

Aqui Estarei (I Ll Be Here)

Em Busca Do Penta

Esperanca

Esperanca

Meu Mundo E Uma Bola

O Atleta Do Seculo

Olha La Sao Paulo

Olha La Sao Paulo

Perdao Nao Tem

Sou Brasileiro

Torcida Da Paz

Vexamao

Morte de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, (29), aos 82 anos de idade. O ex-jogador de futebol é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol mundial.

O brasileiro lutava contra um câncer de cólon que já estava em estado de metástase e realizava quimioterapia. Pelé havia sido internado às pressas, em novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.