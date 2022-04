Pelé cita em tratamento difícil e agradece apoio da família: 'o amor delas é o melhor remédio'

Pelé celebrou a volta para casa em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (22). Ao lado da mulher e da cachorra Cacau, ele aparece em uma cadeira de rodas, fala da dificuldade do tratamento e do amor que recebe. O Rei do Futebol deixou o Hospital Albert Einstein após ser internado para exames. Ele trata um tumor no cólon, que é parte do intestino grosso.

"A paz de estar ao lado da minha querida esposa, Márcia, e nossa companheira inseparável, Cacau. O tratamento é difícil, mas sentir o amor delas é o melhor remédio. Lar, doce lar", escreveu Pelé, aos 81 anos.

O rei do futebol foi internado na terça-feira para novos exames e não precisou ser atendido na UTI. Ele passou por monitoramento de tumores no intestino, fígado e pulmão. Não há novas preocupações além do tratamento contra o câncer.

No último boletim médico, o hospital informou que as condições do ex-jogador "são boas e estáveis". O tumor no cólon foi identificado em 2021 e, desde então, tem sido internado várias vezes. Uma cirurgia, além de sessões de quimioterapia, foram realizadas em setembro do mesmo ano.

Em janeiro deste ano, uma metástase foi constatada. Atingiu intestino, pulmão e fígado. O Rei foi novamente internado em fevereiro, para tratar infecção urinária. Ídolo no futebol mundial, Pelé se comunica com os fãs pelas redes sociais e informa sobre o estado de saúde.

O ex-jogador homenageou o ex-assessor pessoal Pepito Fornos nesta sexta-feira. Eles trabalharam juntos por mais de 50 anos. O fim da parceria ocorreu no início de abril.

