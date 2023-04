Pela primeira vez na história, Fluminense aprova menina na categoria de base masculina

No Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, a CBF regulamentou o futebol misto em competições amadoras. A data se transformou num marco em prol da inclusão e da igualdade de gênero no futebol brasileiro. Desde então, as meninas podem fazer parte de equipes masculinas e times exclusivamente femininos estão liberados para participar de competições masculinas. O Fluminense Football Clube já iniciou o processo de inclusão na sua base.

Na semana passada, no dia 27, Alice Duarte, de 8 anos, foi a primeira menina na história aprovada para a base masculina do Fluminense, segundo reportagem publicada pelo site "ge.com". Antes, Alice passou nos testes do futsal e agora integra a equipe principal Sub-9 do clube.

O Fluminense trabalha com a transição entre futsal e campo nas categorias Sub-9 até Sub-13, com isso a atleta se tornou membro do time da base.

Legenda: Na semana passada, no dia 27, Alice Duarte, de 8 anos, foi a primeira menina na história aprovada para a base masculina do Fluminense Foto: Lenardo Brasil/Fluminense FC

A gerente de futebol feminino do clube, Amanda Storck, ressaltou que o Fluminense já tinha o objetivo de integrar as meninas nas categorias de base.

"É uma grande emoção, estou muito feliz. Sempre foi um grande sonho nosso, pois, nesta idade, a força física é igual, e as meninas conseguem treinar e jogar com os meninos. O Fluminense é um clube que vem rompendo paradigmas desde 2019 e agora estamos rompendo mais um. A Alice já chamava a atenção, todos sempre tiveram um olhar especial pelo potencial que ela já apresenta", afirmou Amanda, ao "ge.com". Alice será acompanhada também pelo futebol feminino do clube carioca.

Elogio

Durante o tour da Taça da Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália Nova Zelândia 2023, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva elogiou a iniciativa da CBF de regulamentar o futebol misto no país.

"Fiquei feliz com a notícia do Presidente Ednaldo Rodrigues, que aprovaram uma norma na CBF que as meninas podem participar dos times formados por meninos. Possivelmente, elas serão melhores do que eles. Se tivermos muitas Martas por aí, os rapazes vão passar mal", disse o Presidente Lula.