Pela primeira vez, Brasil conquista uma medalha no Mundial de Ginástica Rítmica adulto
As atletas brasileiras somaram, no fim, 55.250 pontos nas séries com fitas e mista
Com a prata no pescoço, o Brasil conquistou sua primeira medalha no Mundial de Ginástica Rítmica adulto, neste sábado (23). O mundial 2025 foi realizado no Brasil, no Rio de Janeiro.
A vitória veio da apresentação em conjunto das atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha.
As atletas brasileiras somaram, no fim, 55.250 pontos nas séries com fitas e mista. O ouro ficou com o Japão, e o bronze com a Espanha.
DIA DE VITÓRIAS
Mais cedo, a atleta Bárbara Domingos colocou o Brasil no Top 10 do Individual Geral do 41º Mundial de Ginástica Rítmica.
A brasileira terminou em 9º lugar, sendo o melhor resultado da história para o País, enquanto a atleta Jojô fecha em 18º, consolidando a primeira vez do Brasil com duas finalistas no Mundial de Ginástica Rítmica.