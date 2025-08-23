Diário do Nordeste
Pela primeira vez, Brasil conquista uma medalha no Mundial de Ginástica Rítmica adulto

As atletas brasileiras somaram, no fim, 55.250 pontos nas séries com fitas e mista

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:10)
Jogada
Legenda: O ouro ficou com o Japão, e o bronze com a Espanha
Foto: Reprodução / Instagram / CBG

Com a prata no pescoço, o Brasil conquistou sua primeira medalha no Mundial de Ginástica Rítmica adulto, neste sábado (23). O mundial 2025 foi realizado no Brasil, no Rio de Janeiro.

A vitória veio da apresentação em conjunto das atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha.

 As atletas brasileiras somaram, no fim, 55.250 pontos nas séries com fitas e mista. O ouro ficou com o Japão, e o bronze com a Espanha.

DIA DE VITÓRIAS

Mais cedo, a atleta Bárbara Domingos colocou o Brasil no Top 10 do Individual Geral do 41º Mundial de Ginástica Rítmica.

A brasileira terminou em 9º lugar, sendo o melhor resultado da história para o País, enquanto a atleta Jojô fecha em 18º, consolidando a primeira vez do Brasil com duas finalistas no Mundial de Ginástica Rítmica.

