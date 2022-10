Pedro realiza 'sonho de criança' e Gabigol sobre gol do título do Fla: 'sempre especial'

Artilheiro da Libertadores com 12 gols, Pedro passou em branco na decisão com o Athletico-PR. Ele viu seu colega Gabigol marcar o gol que deu ao Flamengo o tri continental. Mesmo sem ir às redes na final em Guayaquil, o centroavante foi eleito o craque da competição e ganhou um anel esculpido em ouro amarelo e cravejado com 125 diamantes.



Para Pedro, ser campeão da Libertadores pelo Flamengo, título que ele ainda não tinha, significa realizar um "sonho de criança". "Eu vim da arquibancada e agora posso viver todo esse sentimento em campo", disse o atleta de 25 anos, torcedor rubro-negro declarado.



Pedro ganhou espaço e prestígio no Flamengo com a chegada de Dorival Junior, que o tirou do banco e lhe colocou ao lado de Gabigol no ataque. A decisão se mostrou acertada, já que o centroavante correspondeu com gols e atuações de brilho. Ele foi às redes 12 vezes e deu duas assistências em 13 jogos da campanha vitoriosa.



"Coroamos um trabalho muito bem-feito", afirmou Pedro, cotado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar em razão de sua fase goleadora. "Só posso agradecer pelo momento que estou vivendo. Foi o jogo para coroar o trabalho", completou, em alusão à final vencida em Guayaquil, no Equador, com gol de Gabigol, que completou cruzamento de Everton Ribeiro nos acréscimos do primeiro tempo.



Gabriel e gol do título

"Parece o primeiro em final. É sempre especial", contou Gabigol. Ele, com mais uma atuação decisiva, anotou seu quarto gol em três finais de Libertadores, façanha que apenas o marrento atacante conseguiu entre todos os atletas brasileiros que já jogaram a competição.



Além disso, tornou-se o maior artilheiro brasileiro do torneio ao se igualar a Luizão. Ambos balançaram as redes 29 vezes. Na próxima temporada, o atacante rubro-negro terá a oportunidade de ultrapassar o ex-jogador de Palmeiras, Corinthians e seleção brasileira, entre outros.

"Merecíamos ser campeões", disse Gabigol depois da partida. "É um momento especial para mim, para o Flamengo. Vou comemorar bastante porque merecemos".



A delegação desembarca no Rio na manhã deste domingo, 2, data do segundo turno da eleição. Os atletas não vão festejar com a torcida a fim de respeitar o processo eleitoral. Para evitar tumultos e confusão, a diretoria aceitou a recomendação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e postergou a festa, que, segundo Gabigol, será na segunda.



"Merecíamos ser campeões", disse Gabigol depois da partida. "É um momento especial para mim, para o Flamengo. Vou comemorar bastante porque merecemos".

A delegação desembarca no Rio na manhã deste domingo, 2, data do segundo turno da eleição. Os atletas não vão festejar com a torcida a fim de respeitar o processo eleitoral. Para evitar tumultos e confusão, a diretoria aceitou a recomendação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e postergou a festa, que, segundo Gabigol, será na segunda.

"Segunda-feira vamos invadir o Rio de Janeiro. Vamos fazer uma linda festa porque merecemos", disse o jogador. "Me sinto em casa, carioca e flamenguista desde pequenininho. É um momento muito especial".