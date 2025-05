Pedro Raul será titular contra o Palmeiras em decisão pela Copa do Brasil

Pedro Raul vai ser titular pelo Ceará na partida contra o Palmeiras, válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após sentir o tornozelo em duelo contra o Sport no último sábado (17), o camisa 9 do Vovô foi substituído no intervalo. Postando fotos do seu tornozelo, o atacante era dúvida para o duelo decisivo pelo torneio nacional. Mesmo assim, viajou junto ao time e começará a partida como titular.

Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Alvinegro e precisa vencer por dois gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final. Em caso de vitória simples do Vovô, a classificação será decidida nas penalidades. Muito pela importância da partida, com o Ceará traçado como objetivo chegar nas oitavas do torneio nacional, Pedro Raul começa o jogo entre os 11 iniciais.

CONFIRA ESCALAÇÃO DO CEARÁ

TRANSMISSÃO DA PARTIDA

A bola rola à 19h30 e terá transmissão da rádio da Verdinha 92.5 e no YouTube do Jogada.

* Sob supervisão de Vladimir Marques