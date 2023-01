Pedro Raul desperdiça pênalti e Vasco é superado pelo Volta Redonda em Cariacica

O torcedor capixaba que estava com saudades de ver o Vasco acabou frustrado na noite desta segunda-feira, ao ver o Volta Redonda vencer, por 2 a 1, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Carioca. Pedro Raul teve a chance de empatar, mas bateu pênalti para defesa de Jefferson.



Em quatro jogos, o Vasco tem apenas uma vitória, dois empates e uma derrota. O time ocupa apenas o sexto lugar, com cinco pontos, mas um jogo a menos, já que o clássico com o Botafogo, da terceira rodada, foi adiado e acontecerá no dia 16 de fevereiro.



O Volta Redonda, por sua vez, faz campanha surpreendente e assumiu a vice-liderança do Estadual, com dez pontos, um atrás do líder Flamengo, com 11.

O jogo



O animado torcedor vascaíno foi surpreendido com um primeiro tempo efetivo do Volta Redonda, que apresentou consistência defensiva e usou os contra-ataques para abrir 2 a 0 antes mesmo do intervalo. O Vasco abusou dos cruzamentos e não concluiu bem nas poucas vezes que criou.



No segundo tempo, o Vasco seguiu tendo muitas dificuldades, mas mesmo assim conseguiu diminuir o placar. Aos 12 minutos, Gabriel Pec recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e chutou colocado, acertando o canto direito do goleiro, que não conseguiu defender.



O gol empolgou a torcida, que empurrou o Vasco em busca do empate. E ele quase veio após Pedro Raul ser derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti, aos 31 minutos, o atacante cobrou e o goleiro Jefferson defendeu no canto inferior direito.



A pressão do Vasco cresceu nos minutos finais do segundo tempo, mas Volta Redonda também poderia ter feito o terceiro gol em contra-ataques. O placar, contudo, não foi alterado, coroando o time mais efetivo.





Próxima rodada

O Vasco volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Resende, às 19 horas, em São Januário, no Rio. Já o Volta Redonda, no mesmo dia, hospeda o Fluminense, às 21h10, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.