Pedro pode sair do Flamengo e ir para o Benfica para substituir Gonçalo Ramos, diz jornal

Atacante do Flamengo, Pedro está na mira do Benfica para substituir Gonçalo Ramos, que deve fechar com o PSG. Além do brasileiro de 26 anos, Santiago Gimenzes (Feyenoord) e Lucas Belatrán (River Plate) estão na mira do clube português. A informação é do jornal "A Bola."

O camisa 9 do clube deve se transferir em breve para o time parisiense. Assim, o Benfica corre para trazer um novo jogador para a posição. Na última temporada, Ramos atuou em 47 jogos. Ele marcou 27 gols e deu cinco assistências.

Após ter sido agredido pelo então preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, Pedro deseja deixar o clube. No entanto, uma transferência para outro time brasileiro não seria possível, pois já atuou em mais de sete partidas pelo time carioca, cláusula que impede transferência uma nova equipe nacional. Assim, deve ser negociado com um time estrangeiro. Ao todo, o jogador tem 186 partidas e 96 gols pelo time da Gávea.

Após a vitória por 1 a 0 diante do Olimpia, na Libertadores, o Flamengo encara o Cuiabá neste domingo (6), na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro.