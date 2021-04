Pedro Naressi ressalta foco no Salgueiro e afirma: "Sul-Americana apenas daqui há duas semanas"

Diante da histórica goleada sobre o Sport por 4 a 0, no último sábado (3), Pedro Naressi deixou sua marca registrada ao anotar o último gol do Alvinegro de Porangabuçu na partida. Contratado em meados de 2020, o volante ganhou oportunidades no início da temporada 2021, mas devido à Covid-19, ficou dez dias afastado.

Com oito volantes à disposição, o técnico Guto Ferreira vai rodando o elenco e dando oportunidades a todo o elenco. Pedro Naressi, no entanto, descarta uma posição prioridade e afirma alegria em ajudar o Ceará.

“Hoje, quem joga no meio-campo precisa ser completo. Precisa tanto defender como atacar. Não tenho prioridade. Estou muito feliz em entrar e conseguir ajudar o Ceará. É o que eu trabalho para fazer.”

O volante afirma, ainda, que os gols marcados podem gerar uma boa dor de cabeça ao técnico Guto Ferreira na hora de escolher seus titulares. “Tenho sido feliz em conseguir ajudar o Ceará com gols e assistências. É o mais importante, até para dar uma dor de cabeça boa ao Guto.”

A equipe alvinegra volta a campo no sábado (10) diante do Salgueiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Porém, na sexta-feira (9), será realizado o sorteio da Sul-Americana 2021. Para Naressi, o grupo está focado exclusivamente no confronto pela Lampions.

“Temos que usar essa semana (livre) a nosso favor, pois nos próximos meses não teremos mais semanas cheias. Nosso foco total é no Salgueiro, sábado. Sul-Americana apenas daqui há duas semanas. Então, estamos focados para ganhar e conseguir a classificação.”

No sábado (10) Ceará e Salgueiro se enfrentam, na Arena Castelão, às 16h, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.