Pedro, do Flamengo, é eleito o Rei da América da temporada de 2022

O atacante Pedro, do Flamengo, conquistou o prêmio Rei da América, para o melhor jogador do continente referente à temporada de 2022. A eleição é do jornal tradicional El País, do Uruguai.

O atleta somou 68 dos 218 votos. O top-3 é formado pelo meia uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, e o atacante Julián Álvarez, que está no Manchester City, mas atuou em parte de 2022 pelo River Plate-ARG.

Na temporada passada, Pedro marcou 29 gols em 59 partidas, sendo também o artilheiro da Libertadores com 12, se firmando como protagonista na conquista rubro-negra da competição. O desempenho rendeu convocação para a Copa do Mundo do Catar na Seleção Brasileira.