Pedro Augusto tem aval de Vojvoda para permanecer no Fortaleza para 2024, confirma Marcelo Paz

O volante Pedro Augusto faz parte dos planos do Fortaleza para a temporada 2024. A informação foi confirmada pelo CEO do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo, nesta terça-feira (19).

"Enquanto o Pedro Augusto puder ajudar o Fortaleza em campo de alguma maneira, se o Vojvoda, que é o comandante técnico, entender que ele pode ajudar, ele vai permanecer, ele tem contrato com o clube e torço eu pela volta por cima", disse o dirigente.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza O Vojvoda conta com o Pedro. O Vojvoda conta com o atleta, gosta do atleta, sabe de todo esse contexto. Esse contexto não está alheio ao Fortaleza, à direção, ao elenco. Todo mundo sabe que o caso do Pedro, em relação ao pênalti perdido, ficou uma marca, uma culpa [...] e o Pedro tem que dar essa volta por cima.

Após desperdiçar uma das cobranças de pênaltis na final da Copa Sul-Americana 2023, contra a LDU, Pedro Augusto passou a ser alvo de críticas por parte de torcedores do Fortaleza. Marcelo Paz destacou o desejo do jogador de “dar a volta por cima”.

Legenda: Pedro Augusto em treino no Pici. Foto: João Moura / Fortaleza EC

"No jogo contra o Bragantino, que ele perdeu aquele gol, eu fui falar com ele no vestiário e ele estava P da vida. 'Eu tinha que ter feito o gol'. Ele estava com o sentimento de que poxa, era a chance de se redimir. Se faz aquele gol, era 3 a 1, já mudava. Ele tem o sentimento de dar a volta por cima", disse Paz.

"É um cara que tem uma força mental, que logicamente sente, porque é impossível não sentir, mas a gente já viu tantas histórias no futebol de volta por cima", completou. Pedro Augusto, de 26 anos, chegou ao Fortaleza em 2023 e soma 21 jogos pelo Leão.

