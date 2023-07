Pedro Augusto é apresentado no Fortaleza e afirma: 'foi uma escolha muito clara para mim'

O volante Pedro Augusto foi apresentado oficialmente como novo reforço do Fortaleza no fim da tarde desta quinta-feira (20), na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos. Mineiro de Ubá, o atleta de 26 anos defendeu a camisa do Tondela, de Portugal, onde fez mais de 100 jogos nas últimas quatro temporadas. Com isso, as propostas lusitanas também apareceram, mas Pedro afirmou que nenhuma se comparou a do Leão do Pici.

"Estou muito contente de estar aqui. Tiveram algumas sondagens, inclusive em Portugal antes da janela abrir, mas eu tinha um plano muito claro na minha carreira de poder dar um passo a mais, crescer, vir para um clube com estrutura e visão de crescimento, que acho que vai agregar muito para mim e isso é o mais importante. As coisas que chegaram pra mim, nada me agradou ao tamanho do Fortaleza. É um clube que eu também posso ajudar muito então sem dúvida nenhuma foi uma escolha muito clara pra mim quando chegou a proposta", disse.

Pedro começou sua carreira na base do São Paulo, mas logo foi para Portugal, onde evoluiu bastante. O volante destacou a evolução de sua parte tática como um dos principais aprendizados no país europeu.

"Eu tive um crescimento muito grande na Europa. Taticamente, eu pude evoluir muito e isso é de extrema importância para o meu jogo hoje. Sou um volante que consigo ter uma marcação muito forte, assim como consigo dar uma boa saída de bola. Venho para ajudar e somar, para jogar na posição que o Vojvoda precisar e onde for melhor para a equipe. Vou me disponibilizar para fazer o meu melhor sempre", afirmou.

OLHO NO BRASILEIRÃO

O Fortaleza tem mais um compromisso importante neste sábado (22), às 16h, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela 16ª rodada da Série A. Pedro Augusto garantiu estar 100% apto para fazer sua estreia e comentou sobre o atual nível do futebol brasileiro, que está cada vez mais alto.

"O nível do futebol brasileiro está muito alto. Ele é muito equilibrado, mas o nível vem subindo muito rápido. Os treinos inclusive são em níveis muito altos. Físico, técnico e tático. Sem dúvida nenhuma é um nível muito alto, mesmo sendo diferente da Europa. Mas eu estou 100% pronto para jogar. Claro que estou aprimorando um pouco a parte física, que é normal. Mas da minha parte, eu estou pronto emocionalmente, fisicamente, e à disposição do Vojvoda para o que ele precisar", complementou.

