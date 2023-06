Pedrinho, do Shakhtar, permanece no futebol brasileiro, diz empresário

Visado por diversos clubes, Pedrinho, do Shakhtar, na Ucrânia, vai permanecer no futebol brasileiro. Segundo o empresário do jogador, o atacante vai renovar com o Atlético-MG. O atual contrato dele com o Galo é até julho deste ano.

Seu empresário, Will Dantas, colocou um ponto final nos rumores que haviam sua uma possível saída do Atlético-MG e afirmou que o jogador vai renovar com o clube mineiro por mais 12 meses. Apesar de ontar com assitências, Pedrinho ainda segue em busca de seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

O Corinthians, que revelou o jogador, teve interesse no retorno do atacante, mas a proposta foi negada assim como uma realizada pelo Fluminense. O jogador de 25 anos chegou ao Galo por empréstimo após conseguir liberação do Shakhtar em decorrência da guerra que vive a Ucrânia.

