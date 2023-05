Pedrinho, do Athletico-PR, é afastado após suspeita de envolvimento com esquema de apostas

O lateral-esquerdo Pedrinho foi afastado preventivamente das atividades com o elenco principal do Athletico-PR, informou o clube na tarde desta quarta-feira (10), por meio de uma publicação feita no perfil oficial do clube no Twitter. Pedrinho, de apenas 20 anos, teve seu nome localizado em uma planilha de apostadores divulgada pelo jornal O Globo.

De acordo com o jornal, a planilha em que o nome de Pedrinho aparece faz parte dos documentos investigados pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima. Segundo o GE, o atleta não foi denunciado e nem se tornou réu no caso, até o momento da divulgação desta matéria.

O Club Athletico Paranaense informa que o atleta Pedrinho foi afastado preventivamente das atividades com o elenco principal até que os fatos divulgados nesta quarta-feira (10) sejam rigorosamente apurados.#Athletico — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 10, 2023

O Athletico-PR, onde Pedrinho atua desde 2021, informou que o jogador permanecerá afastado até que os fatos divulgados sejam rigorosamente apurados.

A Operação Penalidade Máxima investiga, desde o início de fevereiro, grupos criminosos envolvidos em casos de manipulação de resultados em diferentes campeonatos do futebol brasileiro, incluindo a Série A do Campeonato Brasileiro. Até o momento, oito partidas da Série A de 2022 estão sendo investigadas pelo Ministério Público.

Pedro Henrique Azevedo Pereira, mais conhecido como Pedrinho, tem 20 anos e é natural de Salvador (BA). O lateral-esquerdo foi formado nas categorias de base do Vitória, fazendo sua estreia profissional com a camisa do Rubro-Negro Baiano em 2020. Em 2021, ele acertou sua ida para o Athletico-PR. Já são 70 partidas disputadas pelo Furacão.