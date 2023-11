Pedrinho, atacante do Ceará, recebe sondagem de clube europeu; veja detalhes

O atacante Pedrinho, do Ceará, foi sondado por um clube da Europa, que não teve seu nome revelado. O Diário do Nordeste apurou que as primeiras conversas não agradaram a diretoria do Ceará e por isso o negócio não avançou, mas o clube interessado estuda fazer uma nova investida.

O Diário do Nordeste também confirmou que o atleta tem interesse em permanecer em Porangabuçu para a temporada 2024. Pedrinho, de apenas 21 anos, soma nove jogos disputados com a camisa do Ceará. O Vovô é dono de 50% dos direitos do jogador.

Anunciado como reforço do Ceará no final de março, Pedrinho tem um contrato de dois anos de duração com o Alvinegro. De acordo com o próprio clube, o Ceará tem a opção de compra de mais 20% dos direitos do jogador durante o período do contrato.

Pedrinho tem ganhado espaço na reta final da Série B na equipe do técnico Vagner Mancini. Ele entrou em campo nas últimas cinco rodadas da Segundona, sendo inclusive titular no empate em 2 a 2 entre Ceará e Botafogo-SP, no último sábado (4).