Pedri, do Barcelona, vence Golden Boy 2021, prêmio de melhor atleta sub-21 na Europa

O meia espanhol Pedri, do Barcelona, foi eleito o “Golden Boy” de 2021, a premiação de melhor jogador sub-21 da Europa. A divulgação ocorreu nesta segunda (22) pelo jornal Tuttosport, com cerimônia de entrega do troféu marcada para 13 de dezembro.

Os candidatos elegíveis devem participar de ligas da 1ª divisão do continente. Na disputa, o atleta recebeu 318 pontos distribuídos pelos 40 jornalistas convidados. O segundo colocado foi o volante inglês Bellingham, do Borussia Dortmund, com 119.

“Receber esse troféu me deixa muito orgulhoso. Obrigado a todos os membros do júri e torcedores que sempre me apoiaram, neste ano incrível de 2021 para mim”, declarou ao Tuttosport.

Na temporada, Pedri foi titular do Barcelona, teve participação ativa na seleção da Espanha durante a Eurocopa e ainda participou da conquista da medalha de prata na Olimpíada de Tóquio.

Vale ressaltar que o troféu foi criado em 2003 e teve dois brasileiros vencedores: o meia Anderson (Manchester United - 2008) e o atacante Alexandre Pato (Milan - 2009). Em 2021, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, esteve entre os finalistas da atual edição. Veja os vencedores:

Ganhadores do Prêmio Golden Boy:

2021: Pedri (Barcelona-ESP)

2020: Haaland (Borussia Dortmund-ALE)

2019: João Félix (Benfica-POR)

2018: De Ligt (Ajax-HOL)

2017: Mbappé (Paris Saint-Germain-FRA)

2016: Renato Sanches (Benfica-POR)

2015: Martial (Manchester United-ING)

2014: Sterling (Liverpool-ING)

2013: Pogba (Juventus-ITA)

2012: Isco (Málaga-ESP)

2011: Götze (Borussia Dortmund-ALE)

2010: Balotelli (Internazionale-ITA)

2009: Alexandre Pato (Milan-ITA)

2008: Anderson (Manchester United-ING)

2007: Agüero (Atlético de Madrid-ESP)

2006: Fabregas (Arsenal-ING)

2005: Messi (Barcelona-ESP)

2004: Rooney (Everton-ING)

2003: Van der Vaart (Ajax-HOL)

