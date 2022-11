PC Gusmão acredita em reação na reta final e comemora volta ao clube: 'Ceará é uma convocação'

A três jogos para o fim do Brasileirão, o Ceará convocou, nesta quinta-feira (3), o novo coordenador técnico da equipe, PC Gusmão, para coletiva no CT de Porangabuçu. O ex-treinador do Vozão falou sobre o atual momento delicado do clube na Série A e a função que exerce nos bastidores.

Em novo cargo, mas com muito conhecimento sobre o clube, PC Gusmão destacou que a "convocação" para assumir o Ceará surgiu na quinta-feira e no sábado já estava na capital cearense para contribuir com o Alvinegro. O profissional vem de passagens na coordenação de futebol de Londrina, Vasco e estava na formação de treinadores da CBF, com aulas para jovens técnicos.

"O Ceará é uma convocação, não é uma contratação, porque envolve muita coisa, sabe? Envolve sentimento, envolve história, envolve família. E a partir do momento que entraram em contato comigo, imediatamente eu me coloquei à disposição", coloca o novo coordenador alvinegro.

"Otimista por natureza", como se autointitula, PC Gusmão destaca que sua função é trabalhar na integração dos departamentos. Ideias ligadas ao jogo, processo metodológico e com auxílio a todos esses setores, do treinador ao setor de análise do clube.

"O que eu procurei, nesse curto espaço de tempo, foi conversar com todos os chefes de departamento, para que todos os aspectos do jogos, a gente pudesse estar equilibrado. Primeiro aspecto físico, aspecto técnico, tático e o mais importante do momento que é o aspecto psicológico", avalia PC Gusmão.

ACREDITAR NOS ÚLTIMOS JOGOS

Com trabalho baseado em três aspectos psicológicos: cognitivo, comportamental e o espírito de equipe, as virtudes do elenco contra os adversários, PC ressalta a reta final do Brasileirão.

"Ainda tem três jogos, então assim, a gente tem o poder de reverter porque a capacidade nossa vem de dentro para fora. Então assim, a partir do momento que todos assimilarem essa necessidade de entrega no algo mais agora nesse final, vai ser fundamental que a gente possa reverter os resultados, para que essa permanência venha", ressalta PC Gusmão.

O Ceará realiza na sexta-feira (4) a última atividade antes de encarar o Corinthians, no próximo sábado (5), às 20h30, na Neo Química Arena. Depois disso, a equipe joga contra Avaí, na Ressacada, e Juventude, dentro de casa.

ASSISTA A ENTREVISTA: