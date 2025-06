Paz se pronuncia após goleada sofrida pelo Fortaleza e mantém confiança em Vojvoda

O Fortaleza sofreu uma goleada por 5 a 0 para o Flamengo, neste domingo (1º), no Maracanã, e entrou na zona de rebaixamento da Série A de 2025. Com o resultado negativo, o CEO Marcelo Paz se pronunciou em coletiva de imprensa e assegurou a permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda.

“É o profissional que nos últimos anos conquistou muitas coisas pelo Fortaleza, superamos muitos momentos difíceis com ele, conhece o clube, conhece a casa, o torcedor respeita o trabalho do Vojvoda. Chateado todo mundo está, seja comigo, com algum jogador ou com a parte técnica, mas o trabalho permanece e ele tem toda a capacidade, junto do nosso apoio, com o Papellin, que chegou agora, com algumas chegadas e saídas que podem existir (dentro do elenco), o que é muito natural”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Com o resultado negativo, o Leão caiu para a 17ª posição, dentro do Z-4, com os mesmos 10 pontos. Marcelo Paz admitiu que o desempenho é ruim e que a gestão está trabalhando para uma reação.

"O sentimento meu, como torcedor que sou, é de um momento muito difícil, uma marca negativa. Nos últimos anos, a gente veio muitas vezes ao Maracanã e até ganhou jogos contra o próprio Flamengo, mas hoje foi um resultado que não mostra o que é o Fortaleza dos últimos anos. Realmente está devendo, um momento difícil, a gente não tem mais nem que pedir desculpas, a palavra é reagir, para retomar a confiança e voltar a dar orgulho ao torcedor com humildade, pés no chão. Sabemos do momento, entramos na zona de rebaixamento, tem muito campeonato pela frente, mas temos que cuidar disso para não virar algo pior. Venho aqui colocar a cara a tapa, mostrar pro torcedor que a gente também está inconformado com a situação, mas não pode esmorecer, tem que ter força, momentos difíceis são onde se mostram os verdadeiros e valentes guerreiros”.

O próximo compromisso no Brasileirão é domingo (8), quando enfrenta o Santos, às 17h, na Arena Castelão. A partida deve marcar o último duelo tricolor antes da pausa do calendário nacional para a disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa, que ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho.