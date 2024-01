Paz justifica ritmo do Fortaleza no mercado da bola e garante que Vojvoda está satisfeito

Com o Fortaleza prestes a iniciar a pré-temporada de 2024 e apenas um reforço anunciado — Pikachu foi comprado, mas já fazia parte do elenco —, o CEO do clube, Marcelo Paz, defendeu a qualidade do elenco que o Tricolor já possui para se apresentar na quarta-feira (10) e garantiu que Vojvoda está satisfeito com o movimento do time no mercado da bola.

Paz destacou a manutenção da maior parte do time do ano passado, que foi pentacampeão cearense e finalista da Copa Sul-Americana, além de reafirmar a necessidade de reforços pontuais. “O elenco do Fortaleza que já tem contrato, que vai se apresentar no dia 10, é um elenco bastante interessante, de bastante qualidade, com muitas peças e o resultado de trabalho de várias janelas possíveis, de contratos bem feitos, de duração longa, que nos dão segurança. Então as reposições são naturais, pontuais e nós sabemos que a contratação vale até ser anunciada. Na hora que é anunciada o que vale é a próxima”, disse. Ele relembrou a compra de Moisés e o quanto era desejada pela torcida.

O dirigente, no entanto, descartou pressa do Leão no mercado da bola, apesar de informar que nesta semana algumas peças serão anunciadas. “Não adianta a gente ter uma loucura, uma pressa. A gente está falando de operações de R$ 10 milhões, de R$ 15 milhões. Quando a gente fala isso, estou falando de contratos mais longos, salários, comissão, compra do jogador, então são operações complexas e caras e a gente não vai fazer de qualquer jeito porque tem que trazer pra satisfazer”, explicou.

Paz disse que a diretoria busca satisfazer o técnico Juan Pablo Vojvoda, entregando a ele um time que possa brigar pelos objetivos e garantiu que o comandante do Leão está feliz com o que possui até o momento.

“Posso garantir que ele (Vojvoda) está satisfeito com os nome que já vieram, com a renovação do Pikachu, compra a compra do Moisés, a permanência de praticamente todo o elenco e com os jogadores que tiveram encaminhamento, pois a saída de jogadores também faz parte do planejamento”, concluiu.

Após tentar acalmar a ansiedade dos torcedores tricolores, o CEO do Fortaleza foi enfático ao dizer que o compromisso da diretoria é que o elenco de 2024 seja melhor que o de 2023.

Reforços chegando

Um dos anúncios que o Fortaleza deve fazer nesta semana é a contratação do goleiro Santos. A negociação com o Flamengo está bem adiantada e o jogador deve assinar com o Tricolor nos próximos dias.

Outra possibilidade é a concretização do acordo com o meia Luquinhas, que joga no New York Red Bull. As conversas estão adiantadas e o atleta que atua na MLS tem grandes possibilidades de se transferir para o Leão.