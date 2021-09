Paz explica situação financeira do Fortaleza e redução de déficit com prêmio da Copa do Brasil

O Fortaleza conquistou uma premiação recorde para o futebol cearense na Copa do Brasil de 2021. Classificado às semifinais, o time garantiu R$ 17,2 milhões em receita da CBF. Em entrevista ao podcast CE na Rede, do ge, o presidente tricolor Marcelo Paz ressaltou a importância do valor para equilibrar as finanças.

“Vocês sabem que a previsão orçamentária do Fortaleza para 2021, em função da pandemia, projetava um déficit de R$ 14 milhões, com Copa do Brasil até as oitavas. Essas fases a mais vão diminuir esse déficit. Dependendo da colocação final no Brasileirão, zerar esse déficit” explicou.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

1ª fase (participação): R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3

Total: R$ 17,21 milhões

Em abril, o clube divulgou uma readequação do orçamento para a temporada atual de R$ 113,70 milhões para R$ 94,64 mi, em redução de 17%. O principal motivo foi a retirada da receita com a presença de público no estádio, situação que estava prevista pela gestão para o ano vigente.

“As pessoas colocam que são 17 milhões (em premiação), mas estamos minimizando um déficit de temporada sem público. Sabe quanto é a estimativa de perda financeira do Fortaleza em função da pandemia em 2021? É de R$ 25 milhões. É muito dinheiro, são 18 meses sem público”, completou.

Confira a readequação financeira do Fortaleza para 2021:

