Paz comenta sorteio da Libertadores e avalia Deportivo Maldonado: 'vai exigir muito do Fortaleza'

O presidente Marcelo Paz comentou sobre o sorteio das fases iniciais da Taça Libertadores da América nesta quarta-feira (21) e analisou o Deportivo Maldonado, do Uruguai, que será o adversário do Fortaleza na fase preliminar da competição sul-americana.

Na visão do mandatário tricolor, o duelo deve ser encarado com respeito. Paz pontuou a campanha do clube uruguaio no campeonato nacional, encerrando à frente do Peñarol na tabela de classificação, e classificou o futebol do país como "difícil, competitivo, forte, que formas bons jogadores".

"Adversário que merece todo respeito, clube que tem uma história longa, um clube que fez ótimo campeonato uruguaio, terminando em 3° lugar, à frente do tradicionalíssimo Peñarol, então chegou por méritos nessa fase 2 da Libertadores. Futebol uruguaio, futebol difícil, competitivo, forte, que forma bons jogadores. A vantagem é que logisticamente é mais acessível do que outros confrontos", iniciou.

"É um confronto sem altitude, isso é importante. Agora, é a gente se preparar, tanto na formação do elenco como no estudo do adversário, para quando chegar a data desses jogos estarmos prontos para fazer uma grande disputa e tentar passar de fase, para a fase 3. Analiso como um adversário duro, competitivo, que vai exigir muito do Fortaleza", completou Marcelo Paz.

A 2ª fase preliminar da Taça Libertadores da América acontecerá entre 22 de fevereiro e 1° de março. O duelo decisivo acontecerá em solo cearense. Caso avance de fase, o Fortaleza enfrentará Curicó Unido (Chile) ou Cerro Porteño (Paraguai).

