Paz comenta sobre permanência de Vojvoda no Fortaleza: “demonstra desejo de dar sequência”

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, acredita na permanência do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda no clube. Com uma renovação automática prevista em contrato para 2022, o comandante está no radar do Internacional. Em entrevista ao programa 'Os Donos da Bola', da Rádio Bandeirantes, o mandatário explicou a situação.

“O Vojvoda sabe claramente do nosso desejo de continuidade e ele também demonstra desejo de dar sequência, acredito que isso vá se consolidar. É um profissional e um ser humano diferenciado”, afirmou. “O que tiver que ser vai ser. Se ele ficar é muito bem-vindo”, completou o gestor.

A diretoria tricolor tem contato com o profissional para ampliar o vínculo para além de 2022. Com a reta final da Série A do Brasileiro e a chance de vaga na Libertadores, as conversas foram freadas para manter o foco do grupo, mas Paz revelou conversa com Vojvoda sobre o trabalho.

“Quando o Dabove, argentino, foi demitido do Bahia, notei o Vojvoda preocupado e disse ‘aqui não vamos fazer isso com você não’. Essa dúvida é natural pelo histórico do futebol brasileiro, que não dá tempo de trabalho. Aqui terá tempo e espero que leve isso em consideração”, garantiu.

O técnico argentino Diego Dabove foi demitido do Bahia após seis partidas na Série A de 2021. Outro caso de saída recente com profissionais estrangeiros ocorreu no próprio Internacional, que desligou o espanhol Ángel Ramírez em menos de 100 dias depois da chegada no Colorado.

Confira entrevista com Marcelo Paz: