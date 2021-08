Paz comenta sobre reforços no Fortaleza e sondagem para David: "pagar pouco não adianta"

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, concedeu entrevista ao Canal do Nicola nesta segunda-feira (16) e comentou sobre a possibilidades de mais reforços para a sequência da temporada. No mercado internacional, o clube contratou até o momento os atacantes Edinho, Ángelo Henríquez e Valentin Depietri.

"A gente tem um elenco qualificado, mas um dirigente não pode nunca fechar a contratação. Enquanto for possível ter inscrição, precisamos ficar atentos porque surge uma oportunidade de mercado, perde um jogador, principalmente num momento como esse, que a gente faz boa campanha. A nossa obrigação como dirigente é não deixar faltar o fôlego, que tenha reposição e qualidade para aguentar até dezembro, estamos atentos", comentou.

Legenda: O lateral esquerdo Ivan Torres atua no Olímpia, do Paraguai Foto: divulgação / Olímpia

Na imprensa paraguaia, o clube surgiu como interessado no lateral esquerdo Ivan Torres, do Olímpia-PAR. Ao ser questionado, Paz se esquivou de uma negociação. “É um bom jogador, que a gente observou, mas está em atividade com o Olímpia, é titular na Libertadores", completou.

Saídas do elenco

O zagueiro colombiano Quintero negocia empréstimo com o Juventude e deve deixar o Fortaleza. O acordo está avançado, e o atleta até se despediu do clube cearense nas redes sociais. Ao Canal do Nicola, o presidente Marcelo revelou que outros nomes, como o atacante David, foram sondados.

"Tivemos sondagens para jogadores nesse período, mas não era nenhuma proposta irrecusável, geralmente os destaques são os atacantes, que fazem gol, mas para a gente não interessa. A gente prefere o resultado, o David sempre é um jogador que tem uma sondagem, atleta forte e que faz gol, mas para pagar pouco não adianta, a gente prefere o resultado esportivo", declarou.

Legenda: O atacante David é um dos principais destaques do Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O planejamento atual do departamento de futebol tricolor não envolve mais saídas do elenco. Vale ressaltar que em julho o volante Felipe recebeu oferta do mundo árabe, mas decidiu seguir no Leão.