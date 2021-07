Paz apresenta Clodoaldo para Vojvoda no Fortaleza: “um dos maiores ídolos da nossa história”

O Fortaleza registrou o encontro de dois personagens da história do clube nesta segunda-feira (19), sendo um do presente e outro do passado. Com apresentação do presidente Marcelo Paz, o ex-atacante Clodoaldo conheceu o técnico Vojvoda.

O momento ocorreu no Centro de Excelência, no Pici, e foi registrado nas redes sociais do clube. Paz ressaltou que o ex-jogador é auxiliar técnico do Sub-13 e um dos maiores ídolos tricolores.

"Clodoaldo é um dos maiores ídolos da nossa história. Ele nasceu aqui no nosso Estado, em uma cidade do interior chamada Ipu, veio para a base do Fortaleza e foi único, a torcida é apaixonada por ele porque na carreira fez uns 15 gols de cobertura. A nossa última vitória contra o São Paulo foi em 2005 com gol dele em um Castelão lotado”, relembrou o mandatário leonino.

Na história do Fortaleza, o “baixinho”, como é conhecido, é o terceiro maior artilheiro com 127 gols. Com a camisa do Leão, foi campeão cearense cinco vezes: 2000, 2001, 2003, 2004 e 2005.

O processo de imersão e reconhecimento de ídolos é um dos objetivos de Vojvoda ao morar no Centro de Excelência. O Diário do Nordeste apurou que o treinador sempre pesquisa sobre as conquistas anteriores da equipe e atletas que se destacaram pelo Fortaleza.