Paz acredita em ocupação dos 10% de público e faz apelo ao torcedor do Fortaleza: "todo o cuidado"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, participou do programa Globo Esporte e comentou sobre o processo de check-in de sócios e a venda de ingresso para o jogo com o Atlético-GO. O dirigente admitiu instabilidade no sistema, mas acredita na ocupação da carga de 6 mil pessoas liberadas. A operação ocorre de modo virtual.

"Temos atualmente 1.408 check-ins e 275 ingressos vendidos. Tivemos um problema hoje no sistema e eu reconheço, a gente pede desculpa ao torcedor do Fortaleza, mas isso foi contornado, o sistema voltou a fluir, então certamente, ao final do dia, teremos a concretização dos 5 mil check-ins e os mil ingressos vendidos”, explicou em participação ao vivo com números do período da manhã.

O confronto está marcado para sábado (2), às 17h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A. Sobre os protocolos sanitários, como obrigatoriedade da máscara, Paz pediu atenção à torcida.

“Peço ao torcedor todo o cuidado e distanciamento. Use máscara no estádio, entrem com antecedência para termos ótimas imagens e um jogo exemplar para ampliar a capacidade de público", afirmou, ressaltando também a importância e a força da torcedores para o elenco.

"É a atmosfera com o nosso torcedor presente, o nosso treinador (Vojvoda) poder ver o torcedor, que há muito tempo esperou por isso, muitos jogadores que também não tiveram a chance de ficar com o torcedor no Castelão, então a questão financeira é secundária. É importantíssimo, mas não vai ser esse jogo que vai mudar, até pela capacidade reduzida”, completou a resposta.

Fortaleza x Atlético-MG

Para o jogo de volta entre Fortaleza e Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil, a expectativa do presidente Marcelo Paz é de uma capacidade maior de público na Arena Castelão. Até o momento, o Governo do Estado autorizou um evento-teste com 10% da carga máxima do estádio ocupada.

"De nossa parte, a gente quer ampliar. Gostaria muito de ampliar porque estamos vendo outros locais do Brasil com maior capacidade. O Fluminense vai colocar 20 mil pessoas contra o Fortaleza, o Atlético-MG está com 30 mil, mas vamos com cuidado e cautela. É muito diálogo com a Secretaria de Saúde (Sesa) que tem sido muito responsável nesse processo”, declarou.

O embate na Capital está marcado para 27 de outubro, quarta-feira, às 21h30. Antes, em jogo de ida, as equipes se enfrentam no dia 20 do mesmo mês, em nova quarta e no mesmo horário, mas no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.