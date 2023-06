Paysandu x Floresta: confira local, horário, onde assistir e prováveis escalações

O Floresta entram em campo neste domingo (18) contra o Paysandu, às 19h, na Curuzu, em Belém (PA), para disputar a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão está em boa fase - são 4 jogos de invencibilidade, incluindo a vitória contra o líder São Bernardo por 2 a 0 no PV - e está na 13ª colocação com 10 pontos.

Curiosamente o Lobo está próximo do G4, mas também do Z4. São 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, mas apenas 3 distante da zona de classificação. Assim, o resultado é muito importante para definir a briga do Verdão na competição. Já o Papão é o 18º colocado com apenas 8 pontos.

Expectativa

O capitão Joedson Almeida reconhece o potencial do Paysandu atuando em casa, mas engrandece o grupo do Verdão, almejando um bom resultado.

“Sabemos que eles não vem de resultados favoráveis, mas conhecemos a força do adversário, porém precisamos continuar nesta crescente dentro da Série C, mantendo o respeito ao Paysandu/PA, vamos para Belém em busca do triunfo. Temos mais um importante jogo fora de casa e necessitamos pontuar. O nosso foco é vencer, e esse é o pensamento de todos”, disse o volante.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: DAZN, Nosso Futebol +



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paysandu

Gabriel Bernard, Edílson Júnior, Wanderson, Paulão, Rodolfo Filemon, Igor Fernandes, Arthur, Nenê Bonilha, Robinho, Vinícius Leite, Mário Sérgio. Técnico: Márcio Zanardi

Floresta Zé Carlos, Matheus Rocha, Alisson, Lucas Oliveira, Vitão, Davi Castro, Jô, Marllon, Roldan, Romarinho e Adilson Bahia. Técnico: Gerson Gusmão

Paysandu x Floresta | FICHA TÉCNICA

Competição: Série C do Brasileirão

Local: Curuzu, em Belém (PA)

Data: 17/06/2023

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro Paulo Jose Souza Mourão - MA

Assistentes: Raelson Almeida - MA e Edna Cristina Santos Ferreira - MA