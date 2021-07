Paysandu x Ferroviário: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Ferroviário vive um momento complicado na Série C do Brasileiro conquistando apenas 1 ponto dos últimos 9 disputados, estando tanto próximo do G4 quando da zona de rebaixamento. O time coral vem de empate em casa contra o Volta Redonda/RJ em 1 a 1 no Elzir Cabral, e de duas derrotas anteriores, para Jacuipense e Tombense, ambas fora.

Em 7º com 8 pontos no Grupo A, o Ferrão tem 2 de vantagem para a Jacuipense, time que abre o Z4 e precisa se recuperar na competição. Em compensação, Tubarão da Barra vencendo retorna ao G4. Mas o desafio coral é dos mais difíceis, ao encarar neste domingo, o líder Paysandu, às 18 horas na Curuzu, em Belém (PA), pela 7ª rodada.

O time paraense é o líder do Grupo A da Série C com 11 pontos e vive grande momento, vencendo Santa Cruz e Floresta fora de casa.

Mudanças

O momento coral fez a diretoria agir, movimentando o elenco com contratações, empréstimos e liberações.

O atacante Luís Henrique foi emprestado ao América de Natal, meia Guilherme e o zagueiro João Pedro foram cedidos ao Sousa da Paraíba, o volante Índio foi para o Itapipoca por empréstimo e o recém-profissionalizado atacante Breno foi emprestado ao Fortaleza. Já o zagueiro Donato acertou rescisão contratual em comum acordo com clube.

Legenda: O técnico Francisco Diá faz trabalho consistente do Ferroviário, mas o time não vence há 3 jogos na Série C Foto: LENÍLSON SANTOS / FERROVIÁRIO AC

Dentre os novos contratados, o zagueiro Marcelo já treina com o elenco e o atacante Édson Cariús será incorporado ao grupo a partir de segunda-feira, 12.

Em meio a mudanças no elenco para uma reação, os jogadores corais tem confiança na vitória fora de casa.

"Sabemos que a gente vem de resultados negativos, mas estamos procurando ajustar e sair com a vitória contra o Paysandu. A gente vem trabalhando bastante e sabe que no futebol a bola às vezes não entra por um motivo ou outro. Estamos trabalhando para conseguirmos marcar os gols e sair com a vitória. Nada é impossível, a gente vem criando bastante e o resultado positivo pode sair sim", declarou o meia Reinaldo.

O técnico Francisco Diá conta com o volante Wesley Dias, retornando após cumprir suspensão automática, o atacante Augusto, recuperado, e zagueiro Marcelo, recém-contratado.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 7ª Rodada

Data: 11/07/2021

Horário: 18 horas

Estádio: Curuzu, em Belém (PA)

Arbitro: Rafael Martins Diniz - DF

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Junior - DF e Renato Gomes Tolentino - DF

Transmissão: Rádio Verdes Mares

Paysandu:

Victor Souza; Israel, Perema, Denilson e Diego Matos; Bruno Paulista, Jhonnatan e Ratinho; Marlon, Robinho e Bruno Paulo. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Ferroviário

Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Madson; Emerson Souza, Sousa Tibiri, Diego Viana e Reinaldo; Gabriel Silva e Adilson Bahia. Técnico: Francisco Diá