Paulo Roberto Falcão deixa o Santos e nega que tenha cometido importunação sexual

O Santos anunciou, na tarde desta sexta-feira, (4), que Paulo Roberto Falcão não é mais coordenador de futebol do clube. O anúncio foi feito nas redes sociais da instituição. Falcão recebeu uma denúncia de importunação sexual por parte de uma funcionária do condomínio onde mora.

"O Santos Futebol Clube comunica a saída do profissional Paulo Roberto Falcão, que ocupava o cargo de coordenador esportivo desde o dia 15 de novembro de 2022", escreveu o clube.

Paulo Roberto pediu para deixar o clube e alegou que optou pela saída por conta dos protestos e maus resultados da equipe paulista e não pela acusação, já que ele mesmo negou que teria cometido a importunação. Veja a nota:

Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu.