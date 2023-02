Paulinho Kobayashi elogia desempenho do Ferroviário contra Ceará e projeta Bahia: ‘jogo difícil’

O técnico Paulinho Kobayashi aprovou o desempenho do Ferroviário no empate com o Ceará, nesta terça-feira (31), no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Estadual. Em campo, o Ferrão saiu atrás e buscou a igualdade em 1 a 1, em atuação que mostrou a superação do elenco, na visão do treinador.

Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário "Tomamos um gol no começo, é difícil, mas a nossa equipe estava jogando bem, melhor até que no 1º jogo contra o próprio Ceará, que ficamos 20 minutos sem se achar, depois conseguimos e vencemos. Dessa vez, estávamos equilibrados no jogo, tomamos um gol e buscamos o empate, por isso ressalto os atletas, pelo empenho e o esforço, não se abateram em momento nenhum".

Na última semana, as duas equipes também se enfrentaram, com vitória coral por 3 a 0, desta vez pela Copa do Nordeste. Na perspectiva de Kobayashi, o desgaste atrapalhou no novo confronto.

"Eu acredito que o desgaste atrapalhou um pouco. A nossa equipe tem muita velocidade, principalmente pelos lados. O Pulga, não sei se pelo adutor (lesão), se ele estivesse em uma condição melhor, fisicamente, como no primeiro jogo, acho que teríamos um desempenho diferente, mas não posso deixar de ressaltar o que eles correram, lutaram, e disputaram de igual para igual. Tivemos chance até para fazer o gol, mas o desgaste fez a equipe se posicionar em linha média".

Legenda: Paulinho Kobayashi é o técnico do Ferroviário na temporada de 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Confronto com o Bahia

O próximo jogo do Ferroviário na temporada de 2023 é contra o Bahia, no sábado (4), às 20h30, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Kobayashi projeta um jogo difícil contra o time baiano.

Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário "É um jogo difícil, um time de Série A. Entendemos que o desgaste é grande, a viagem, tudo isso atrapalha, mas a nossa equipe é bastante profissional, os atletas se dedicam, se entregam, e tenho certeza que vamos viajar e realizar um bom jogo, apesar de todas as dificuldades".

No Nordestão, o time coral iniciou nas etapas preliminares e avançou à fase de grupos, eliminando ASA e Confiança. A equipe está no Grupo A da competição e soma três pontos, com uma rodada.