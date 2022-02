Paulinho Kobayashi é apresentado oficialmente pelo Ferroviário

O Ferroviário teve seu primeiro dia de trabalho com o novo técnico Paulinho Kobayashi na tarde desta segunda-feira (7), no Estádio Elzir Cabral. O recomeço, literalmente, dos trabalhos vem após a demissão de Anderson Batatais da equipe coral no último sábado, após empate em 1 a 1 diante do Atlético-CE.

Na apresentação oficial, o novo comandante destacou a vontade que tinha de comandar a equipe coral.

“Sempre tive o desejo de trabalhar no Ferroviário, quando recebi o convite não houve dificuldades para chegar em um acordo, pelo desejo de me trazer e pelo meu desejo de estar aqui. A motivação e satisfação são enormes, espero conquistar como conquistei em outros clubes. Dedicação não vai faltar, torcedor pode ter certeza disso, sempre fui profissional e amo o que eu faço. Vim para fazer e fazer bem feito da melhor forma possível.” destacou animado.

Já tem jogo

Com pouco tempo para se preparar, Kobayashi afirmou que não fará mudanças bruscas neste início de trabalho com a equipe, que já entra em campo nesta terça-feira (8), pelo Estadual.

“Temos que tentar colocar os jogadores para pensarem com a nossa cabeça, tentar mudar a parte tática que os atletas possam entender como queremos nos posicionar. Não adianta querer fazer loucuras, mas o posicionamento tem que ser esse. Tem alguns atletas com quem já trabalhei, são jogadores inteligentes, que vão se adaptar o mais rápido possível.” finalizou.

Na vice-liderança da competição, o Tubarão da Barra tem cinco vitórias, cinco empates e um aproveitamento de 66%. A quatro rodadas do fim da primeira fase, o Ferroviário precisa fazer a sua parte e torcer por tropeços dos adversários para assumir a liderança no lugar do Caucaia.

A equipe coral volta a campo nesta terça-feira, contra o Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Cearense.