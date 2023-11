Pato Basquete x Fortaleza BC pelo NBB: veja horário e onde assistir

Pato Basquete e Fortaleza BC entram em quadra nesta quarta-feira (29), às 19h30 de Brasília, no Ginásio do SESI, em Pato Branco (PR), para disputar a 12ª rodada da temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB).

O Pato Basquete é o atual décimo colocado da competição, com 16 pontos conquistados em 11 rodadas disputadas. Já o Fortaleza BC está na segunda colocação na tabela de classificação, com 15 pontos conquistados em oito jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: lnb.com.br (placar em tempo real ao vivo).

JOGADORES DAS EQUIPES

Pato Basquete: Siqueira, Rocha, Gustavinho, Pecos e Barnes; Michel; Campana, Materan e Veríssimo; Victor, Penteado, Novaes e Magna; Du Sommer, Bonfim e Anderson Júnior. Técnico: Jece Leite.

Fortaleza BC: Orresta, Cassiano e Passos; Salsamendi, McClanahan, Eddy, Buford Jr. e Gabriel; D. Nunes; Queiros, Cauã, Samuel e Ewing. Técnico: Flávio Espiga.

PATO BASQUETE X FORTALEZA BC | FICHA TÉCNICA

Competição: 12ª rodada do NBB 2023/24

Local: Ginásio do SESI, em Pato Branco (PR)

Data: 29/11/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)