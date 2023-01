Passe de Draymond Green para Klay Thompson viraliza e perfil da NBA explica assistência; veja lance

O passe de Draymond Green para Klay Thompson no confronto do Golden State Warriors contra o Atlanta Hawks viralizou na internet. O lance chamou atenção dos internautas devido à câmera de transmissão não conseguir acompanhar o momento da assistência. Alguns intitularam como "mágica" ou "passe fantasma".

O perfil oficial da NBA publicou o vídeo por outro ângulo, que mostra Draymond Green jogando a bola no chão para passar ao companheiro e Klay Thompson recebendo o passe, sanando as dúvidas dos internautas. O 'mistério' da assistência ocorreu porque a câmera central não conseguiu captar o momento em que o ala-pivô do GSW manda a bola na direção da quadra.

Sorry Draymond, we know magicians hate having their secrets revealed 😭



The @warriors seek 6 straight at 10pm/et on the NBA App! pic.twitter.com/u8b6SvvU4p