Partida do Cearense Feminino é encerrada no intervalo após atendimento a jogadora e gera polêmica

A partida entre Guarany de Sobral e Tianguá pelo Campeonato Cearense Feminino foi encerrada no intervalo por um fato inusitado e gerou muita polêmica. O duelo, válido pela 4ª rodada, precisou ser finalizado pela arbitragem quando o placar estava 3 a 0 para o Cacique do Vale, em virtude de uma divergência sobre o atendimento a uma jogadora que passou mal.

Uma das atletas do Tianguá teve um mal estar ao fim do primeiro tempo e a comissão técnica do Guarany de Sobral prestou atendimento com seu massagista, além de disponibilizar um veículo para levá-la a um hospital.

No entanto, segundo nota do Guarany enviada à imprensa, "o ato não agradou a comissão técnica do Tianguá, que exigiu a presença de uma ambulância no Estádio do Junco, mas de acordo com o Regulamento Específico da competição, disponível no site oficial da Federação Cearense de Futebol (FCF), não há qualquer tipo de menção a tal exigência".

Retirada de campo

Com o impasse, as atletas do Tianguá se retiraram de campo por orientação de sua comissão técnica e não retornaram. Assim, o árbitro da partida, José Mauricio da Silva Junior, aguardou o tempo necessário para encerrar a partida.

Na mesma nota, o Guarany informou que todas suas atletas permaneceram dentro de campo até o apito final.

A Federação Cearense de Futebol (FCF), organizadora do Campeonato, deve se pronunciar em breve sobre alguma sanção ao Tianguá e à manutenção do resultado em campo.