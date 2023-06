Parnahyba x Ferroviário pela Série D: confira local, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário visita o Parnahyba neste sábado (17), às 19 horas no estádio Pedro Alelaf, em Parnaiba (PI), pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra busca sua 8ª vitória pelo Grupo 2, no qual é líder com 22 pontos. Já o time piauiense é o 3º colocado com 11 pontos.

A equipe de Paulinho Kobayashi está praticamente classificada para a 2ª Fase com os 22 pontos, já que tem 12 pontos de vantagem para o 5º colocado, o Atlético Cearense, restando 6 rodadas para o fim da 1ª Fase.

PALPITES

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Parnahyba x Ferroviário

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Parnahyba:

Cris; Gilmar Bahia, Rafael Tchuca, Renan; Felipe Pacajus, Dedê, Marcelinho, Elivelton, João de Deus; Rodrigo e Guilherme Teixeira. Técnico: Oliveira Canindé

Ferroviário:

Douglas Dias, Wesley, Éder Lima, Alisson, Lincoln, Mattheus Silva, Vinícius Paulista, Marconi, Deysinho, Abner e Bruno Gonçalves. Técnico: Paulinho Kobayashi

FICHA TÉCNICA

Local: Pedro Alelaf, em Parnaiba (PI)

Data: 17 de junho, 19h (de Brasília)

Árbitro Rafael Carlos Salgueiro Lima - AL

Assistentes: Alisson Lima Damasceno - PI e André da Silva Andrade - PI