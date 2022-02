Paris Saint-Germain x Saint-Étienne: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Paris Saint-Germain entra em campo neste sábado (26), às 17h (horário de Brasília), contra o Saint-Étienne, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. O duelo acontece no Parc des Princes, em Paris.

Líder isolado do torneio nacional, com 59 pontos, a equipe de Mauricio Pochettino busca se recuperar da derrota para o Nantes no último sábado (19). Pela frente, os parisienses terão o Saint-Étienne, time que luta contra o rebaixamento. O time de Pascal Dupraz figura na 16ª colocação, com 22 pontos.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Paris Saint-Germain x Saint-Étienne

Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

Data: 26/02/2022 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Pierre Gaillouste (FRA)

Transmissão: ESPN 3 e Star+

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos e Hakimi; Wijnaldum, Gueye e Danilo Pereira; Neymar, Mbappé e Lionel Messi. Técnico: Mauricio Pochettino.

Saint-Étienne: Paul Bernardoni; Sacko, Mangala e Nade; Thioub, Youssouf, Camara e Kolodziejczak; Boudebouz, Bouanga e Khazri. Técnico: Pascal Dupraz.