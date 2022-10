PSG x Olympique: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na tarde deste domingo, (16), o Paris Saint-Germain recebe o Olympique de Marselha às 15h45 no Parc des Princes em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

A partida é um clássico do futebol do país em um confronto direto na disputa pelo título. O PSG é o líder com 26 pontos, enquanto o Olympique é o 3º com 23.

A atração para o jogo será o retorno de Messi, que volta a ser relacionado após duas partidas. Ele se recuperou de lesão na panturrilha.

Onde assistir

O jogo terá transmissão no Star+.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

PARIS SAINT-GERMAIN:

Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar. Técnico: Christophe Galtier

OLYMPIQUE DE MARSELHA:

Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Guendouzi, Rongier, Tavares; Payet, Harit; Sanchez. Técnico: Igor Tudor

