Paris Saint-Germain x Maccabi Haifa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa entram em campo nesta terça-feira (25), às 16h de Brasília, no estádio Parc des Princes, em Paris (FRA), para disputar a quinta rodada do Grupo H da Liga dos Campeões 22/23.

O Paris Saint-Germain, mandante nesta partida, ocupa atualmente a primeira colocação do grupo, somando oito pontos em quatro rodadas disputadas. A equipe francesa vem de empate em 1 a 1 com o Benfica, jogando em casa. Já o Maccabi Haifa está na quarta colocação do grupo, com três pontos conquistados em quatro partidas. A equipe venceu a Juventus por 2 a 0 na última rodada, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos e Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Fabián Ruiz e Juan Bernat; Messi; Mbappé e Neymar. Técnico: Christophe Galtier.

Maccabi Haifa: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg e Cornud; Mohamed e Lavi; Atzili, Chery e David; Pierrot. Técnico: Barak Bakhar.

PARIS SAINT-GERMAIN X MACCABI HAIFA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA)

Data: 25/10/2022 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Stefan Lupp (ALE) e Marco Achmüller (ALE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Christian Dingert (ALE)