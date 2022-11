Paris Saint-Germain x Auxerre: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Paris Saint-Germain e Auxerre se enfrentam no último jogo do Campeonato Francês antes da pausa para a Copa do Mundo. As equipes jogam neste domingo (13), às 9h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

O PSG está invicto no torneio e é líder absoluto. Com Messi, Neymar e Mbappé, o grupo tem 38 pontos numa campanha com 12 vitórias em 14 rodadas. São cinco pontos a mais que o Lens, vice-líder.

No lado oposto da tabela, o Auxerre está em 15º lugar. O time soma apenas 13 pontos e está a apenas dois da zona de rebaixamento. Ao todo, o clube visitante venceu apenas três jogos e busca recuperação.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: ​Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos e Sergio Ramos; Hakimi, Verratti, Vitinha e Nuno Mendes; Messi, Mbappe e Neymar. Técnico: Christophe Galtier.

AUXERRE: Costil; Raveloson, Bain, Jubal, Jeanvier e Mensah; Sinayoko, Sakhi, Toure e Perrin; Niang. Técnico: Christophe Pélissier.

FICHA TÉCNICA

PSG X Auxerre

Data e hora: 13/11, às 9h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

