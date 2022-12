Paris Saint-Germain tem acerto verbal para renovar com Lionel Messi, diz jornalista

O Paris Saint-Germain (PSG) acertou verbalmente a renovação contratual do atacante Lionel Messi, de 35 anos, campeão da Copa do Mundo com a Argentina. O astro havia sido sondado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, e pelo ex-clube Barcelona, da Espanha.

As bases salariais e o tempo de contrato de Messi serão discutidos posteriormente. O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, está conduzindo a negociação. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola.

O vínculo atual de Messi com o Paris Saint-Germain se encerra em junho de 2023. Caso a renovação com o clube francês não concretize, o astro argentino poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe, se transferindo no 2° semestre do próximo ano.

Na temporada, Messi disputou 19 partidas, com 12 gols marcados e 14 assistências concedidas. Lionel chegou à Paris em 2021 após 17 temporadas atuando pelo Barcelona, clube que o revelou.

