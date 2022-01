Paris Saint-Germain perde para Nice nos pênaltis e está eliminado da Copa da França

Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain (PSG) está eliminado da Copa da França. Nesta segunda-feira (31), no Parque dos Príncipes, em Paris, a equipe parisiense foi derrotada pelo Nice, nos pênaltis, por 6 a 5. Paredes e Simons desperdiçaram as cobranças.

Na próxima fase, a equipe de Christophe Galtier enfrentará o FC Versailles, participante da Championnat National 2 (4ª divisão do futebol francês). A equipe de Versalhes eliminou o Tolouse nas oitavas de final.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, volta novamente as atenções para a disputa do Campeonato Francês (Ligue 1) e da UEFA Champions League. Antes do duelo contra o Real Madrid, no dia 15 de fevereiro, o PSG enfrenta o Lille (06/02) e o Rennes (13/02) na disputa do nacional.

