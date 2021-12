Paris Saint-Germain e Lens empatam em 1 a 1 pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain tropeçou pelo Campeonato Francês e por pouco não foi derrotado pelo Lens, pela 17ª rodada do Campeonato Francês. O duelo aconteceu no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, e terminou empatado em 1 a 1, com o PSG marcando nos acréscimos.

Wijnaldum evitou a derrota do Paris com gol nos acréscimos, evitando uma derrota que viria com um "frango" do goleiro Navas, marcado por Fofana.

Na tabela

Apesar do resultado, o time de Mauricio Pochettino segue como líder isolado da Ligue 1 com 42 pontos e 13 de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha. O Lens chegou aos 27 pontos e está em 5º..

Pela 18ª do Campeonato Espanhol, o Paris recebe o Mônaco no domingo, 12, às 16h45. O Lens visita o Nantes na sexta-feira, 10, às 17h.

