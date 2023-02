Brasil supera o Paraguai e se garante no Mundial sub-20

A Seleção Brasileira Sub-20 está no Mundial da Indonésia, agendado para o mês de maio. A vaga veio por antecedência, após a terceira vitória seguida no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano. Líder com nove pontos, a equipe de Ramon Menezes manteve os 100% de aproveitamento na fase final ao aguentar enorme pressão e superar o Paraguai, por 2 a 0, em Cali. Em segundo, os uruguaios têm a mesma pontuação brasileira e também se classificaram.

Classificados! 🤩✅



A vitoria da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre o Paraguai garantiu a Canarinho no Mundial Sub-20, que será disputado em maio, na Indonésia.



Seguimos em busca do título do Sul-Americano Sub-20. Nesta quinta-feira (09), às 22h, 🇧🇷 e 🇨🇴 duelam pela 4ª rodada. pic.twitter.com/h7jyMsmKd1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 7, 2023

Acostumado a ver o artilheiro Vitor Roque fazer a festa ou o volante Andrey surpreender, desta vez o Brasil celebrou os três pontos graças a noite inspirada de Mycael, que brilhou com grandes defesas em uma partida de enorme pressão dos paraguaios, sobretudo na etapa final. Atrás do placar, o time de Bobadilla atuou os últimos 45 minutos todos no campo ofensivo e merecia melhor sorte, carimbando a trave e parando em ao menos três defesas difíceis do goleiro brasileiro.

Gols

E 1º gol surgiu logo no primeiro ataque. Aos 9 minutos, Patrick cruzou da esquerda, os marcadores focaram em tentar neutralizar o artilheiro Vitor Roque e a bola chegou na cabeça de Giovane que abriu o marcador e festejou bastante o gol tão buscado no Sul-Americano.



Em seu primeiro ataque na fase final, já com 35 minutos, Ronald ampliou de cabeça para garantir o alívio brasileiro em seu jogo mais complicado até então no Sul-Americano. Mycael, pelo brilho entre as traves, ainda recebeu o prêmio de melhor em campo.

Garantida a vitória, festa brasileira, pela liderança no saldo de gols (7 a 5) e festa pelo retorno ao Mundial, ao qual não disputa desde 2015.