Paraguai x Brasil: confira horário, palpites e prováveis escalações

Brasil e Venezuela se enfrentam na noite desta segunda-feira, (6), em jogo válido pela 3ª rodada do hexagonal final no Sul-Americano sub-20. A partida acontece no estádio El Campín, na Colômbia, às 19h30.

O Brasil segue invicto na competição e luta por uma vaga no Mundial sub-20, para isso terá que fazer uma boa campanha e chegar até a fase final. Na competição já são seis jogos e nenhuma derrota.

Vitor Roque e Andrey Santos lideram a artilharia da amarelinha, com seis e cinco gols, respectivamente.

A última partida do Brasil foi contra a Venezuela e os brasileiros levaram a melhor, venceram por 3 a 0 com gols de Vitor Roque, Pedrinho e Andrey Santos.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paraguai: González, Núñez, Flores, Servín e Cantero; Gauto, Gamarra e Alfonzo; Segovia, Wlk e González. Técnico: Aldo Bobadilla

Brasil: Mycael, Arthur, Pedroso, Renan e Patryck; Giovane, Gomes, Andrey e Biro; Vitor Roque e Alexsander. Técnico: Ramon Menezes.

PARAGUAI X BRASIL | FICHA TÉCNICA

Data: 06/02/2023

Horário: 19h30

Local: El Campín

Árbitro: A definir