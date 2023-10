Paraguai x Bolívia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Paraguai e Bolívia entram em campo nesta terça-feira (17), às 19h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), para disputar a quarta rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O Paraguai ocupa atualmente a oitava colocação na tabela de classificação, com um ponto conquistado em três rodadas. Já a Bolívia está na décima posição, somando zero pontos após três rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV 2.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paraguai: Coronel, Balbuena, Gustavo Gómez e Junior Alonso; Iván Ramírez, Campuzano, Richard Sánchez e Espinoza; Almirón, Ramon Sosa e Bareiro (Sanabria).

Bolívia: Viscarra, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez (Roberto Fernández), Diego Medina, Gabriel Villamil, Diego Bejarano, Boris Cespedes, Marcelo Suárez, Arrascaita e Marcelo Moreno.

PARAGUAI X BOLÍVIA | FICHA TÉCNICA

Competição: quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Data: 17/10/2023 (terça-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)