Para subir, Ceará precisará melhorar desempenho contra rivais diretos nesta reta final de Série B

Faltando 11 rodadas para o fim da Série B de 2023, o Ceará voltou de vez a figurar na briga pelo acesso à elite nacional. As duas vitórias seguidas após a chegada de Vagner Mancini deram um novo ânimo para a equipe e diminuíram a distância para o G-4, que hoje está em quatro pontos. Nesta reta final, dos 11 jogos que faltam, sete serão contra rivais diretos na luta pelo acesso. Enfrentando estes mesmos adversários no primeiro turno, o Vovô só conseguiu duas vitórias e precisará melhorar o seu desempenho para figurar no grupo dos quatro melhores times ao fim do campeonato.

O próximo compromisso será justamente contra o Novorizontino, um dos postulantes à promoção para a Série A, que hoje ocupa a 4ª colocação com 45 pontos. Além do time paulista, o Vozão ainda enfrentará o Atlético-GO, 8º com 44, o CRB/AL, 9º com 42, o Sport, 2º com 47, o Mirassol, 11º com 40, o Vila Nova, 5º com 45, e o Juventude, 7º com 44.

Diante destes clubes no primeiro turno, os únicos resultados positivos do Alvinegro de Porangabuçu foram contra os rivais goianos: Atlético-GO, por 3 a 0, e Vila Nova, 1 a 0. Contra o Mirassol, o Alvinegro empatou por 1 a 1, fora de casa, enquanto diante de Novorizontino, CRB/AL, Sport e Juventude foram quatro derrotas.

JOGOS NO PRIMEIRO TURNO:

Ceará 0 x 3 Novorizontino - 9ª rodada

Atlético-GO 0 x 3 Ceará - 11ª rodada

Ceará 1 x 3 CRB/AL - 12ª rodada

Sport 1 x 0 Ceará - 15ª rodada

Mirassol 1 x 1 Ceará - 17ª rodada

Ceará 1 x 0 Vila Nova - 18ª rodada

Juventude 1 x 0 Ceará - 19ª rodada

PARTIDAS DO CEARÁ CONTRA OS RIVAIS NO SEGUNDO TURNO:

28ª rodada

Novorizontino x Ceará - 18/09 - 21h - Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

30ª rodada

Ceará x Atlético-GO - 01/10 - 18h - Arena Castelão

31ª rodada

CRB/AL x Ceará - 06/10 - 21h30 - Estádio Rei Pelé

34ª rodada

Ceará x Sport - 27/10 - 19h - Arena Castelão

36ª rodada

Ceará x Mirassol - 12/11 - a definir - Arena Castelão

37ª rodada

Vila Nova x Ceará - 19/11 - a definir - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

38ª rodada

Ceará x Juventude - 25/11 - a definir - Arena Castelão