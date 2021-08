Para evitar desfalques, CBF reajusta calendário e Copa do Brasil não será realizada em data FIFA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (13), o reajuste do calendário do futebol brasileiro. A medida visa não desfalcar os clubes durante a data FIFA de setembro. Desta forma, os duelos válidos pelas quartas de final e semifinais da Copa do Brasil serão adiados e apenas a 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada durante o período.

A próxima janela internacional acontecerá entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, com previsão de três jogos pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, o técnico Tite convocou 25 atletas para os jogos contra Chile, Argentina e Peru.

Data FIFA de setembro (30 de agosto a 9 de setembro)

Sem jogos da Copa do Brasil

Será disputada apenas a 19ª rodada do Brasileirão Assaí, com adiamento dos jogos dos clubes tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira

As novas datas destas partidas serão anunciadas posteriormente

Novas datas bases da Copa do Brasil

Volta das quartas da final: 15 de setembro

Ida das semifinais: 20 de outubro

Volta das semifinais: 27 de outubro

Ida da final: 8 de dezembro

Volta da final: 12 de dezembro

Confira nota oficial da CBF na íntegra

"Estamos publicando revisão do Calendário do Futebol Brasileiro 2021 com mudanças na sequência da Copa Intelbras do Brasil 2021 e após a definição por parte da CONMEBOL das datas das Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2022 (datas triplas) e da finais da CONMEBOL Libertadores 2021 e CONMEBOL Sul-Americana 2021.

Tendo em vista o momento atípico que vivemos, com dois calendários (2020 e 2021) em sequência em decorrência da interrupção do calendário de 2020 por conta do lockdown de 4 meses entre Março e Julho daquele ano, soluções serão sempre buscadas para permitir o perfeito andamento das competições previstas, privilegiando o equilibro técnico dos certames.

Sendo assim, considerando a convocação de atletas de clubes nacionais para a Seleção Brasileira para o período FIFA de Setembro/2021, que impactará períodos importantes de Copa Intelbras do Brasil 2021 e Brasileirão Assaí 2021 (Série A), estamos publicando revisão do Calendário do Futebol Brasileiro 2021 para o segundo semestre com atenção especial para a Copa Intelbras do Brasil 2021.

Importante observar a nova sequencia das fases finais da Copa. Não obstante, uma vez que teremos uma rodada (19ª) de Brasileirão Assaí 2021 no mesmo período FIFA, excepcionalmente a CBF também irá reprogramar as partidas dos clubes que possuem jogadores convocados para a Seleção Brasileira. As novas datas para estas partidas serão publicadas oportunamente."