Para duelo contra o Fortaleza, América Mineiro inicia venda de ingressos a partir de R$ 2

O América Mineiro iniciou a venda de ingressos com preços promocionais visando o duelo no Independência contra o Fortaleza, no sábado (15), às 20h30, pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro. Para atrair o torcedor, o clube - que tem a pior média de público da Série A do Campeonato Brasileiro com 3.420 torcedores - anunciou ingressos a partir de R$ 2.

Os sócios torcedores do Coelho terão duplo acesso e com preço promocional, com ingresso extra a partir de R$ 2,00. Para a torcida americana em geral, os preços dos ingressos variam entre R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). Já a torcida do Fortaleza pode comprar os bilhetes a R$ 35,00 (inteira) e R$ 17,50 (meia).



Confronto direto

A partida entre América e Fortaleza é um confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2023. O Coelho é o 8º colocado com 45 pontos, enquanto o Leão é o 11º com 41.

Ambos vem de vitórias importantes na rodada anterior: o Fortaleza bateu o Avaí por 2 a 0 no Castelão, enquanto o time mineiro venceu o Fluminense no Maracanã, também por 2 a 0.

É muito provável que a zona de classificação para a próxima Taça Libertadores vá até o G8. Como Flamengo, Athletico-PR e Corinthians - os times envolvidos nas finais da Copa Brasil e a atual Libertadores - já estão no G6, as vagas do Brasileirão devem aumentar para os clubes nas posições seguintes.

