Par de tênis pode negar ou confirmar presença de Daniel Alves no banheiro da boate em Barcelona

Daniel Alves foi acusado de agressão sexual por uma mulher em Barcelona, na Espanha, e foi preso enquanto prestava depoimento devido à contradições. O jogador está em prisão preventiva desde o dia 20 de janeiro e de acordo com o jornal "La Vanguardia", um par de tênis vai dizer se o jogador esteve presente ou não no banheiro onde a mulher teria sofrido a agressão.

Apesar do jogador está localizado em um ponto cego nas imagens das câmeras, é possível identificar tênis brancos através do reflexo do espelho quando a menina entra no banheiro. A acusação tenta provar que os objetos são de Daniel e a defesa utiliza o mesmo fato para comprovar que o jogador não estava naquele lugar.

Segundo a advogada da vítima, Daniel Alves teria pedido para ela entrar no banheiro, e segundo a defesa do jogador, a jovem havia entrado por vontade própria. A estrátegia da advogada da vítima seria usar as imagens dos tênis para afirmar que o jogador havia segurado a porta para ela entrar.

A defesa do brasileiro afirma o contrário, que as imagens vão servir para mostrar inconsistências no depoimento da garota.