Paquetá recebe cartão amarelo após drible e ganha apoio de Neymar: "o joga bonito está acabando"

O Lyon venceu o Troyes no Campeonato Francês por 3 a 1, na quarta-feira (22), mas a partida teve um ponto que chamou atenção: o cartão amarelo aplicado para Lucas Paquetá depois de um drible, a carretilha, no adversário. No jogo, o meia foi advertido pelo árbitro por ter tido uma conduta antidesportiva. E a situação gerou reclamação de Neymar, atacante do PSG.

Nas redes sociais, o craque da Seleção Brasileira defendeu o compatriota e disse que a decisão da arbitragem foi "muito triste" e que o "joga bonito" está acabando. "Tomar um amarelo por causa de um drible... Carretilha é um recurso, independente [sic] de onde seja ou minuto que seja", começou dizendo em uma postagem no Instagram.

"Ano passado aconteceu comigo! Esse ano com o Lucas Paquetá. Sinceramente eu não entendo o motivo! O famoso 'Joga bonito' está acabando... Desfrutem enquanto é tempo ou lutem pra volte [sic]", completou.

Esse momento citado por Neymar aconteceu em fevereiro do ano passado, quando recebeu o cartão amarelo depois de tentar dar uma carretilha para cima de um adversário na vitória por 5 a 0 do PSG contra o Montpellier. Na ocasião, deixou o campo bastante irritado com a decisão da arbitragem.

Legenda: Neymar defende Paquetá em publicação nas redes sociais Foto: reprodução / Instagram

